Eskişehir polisi 20 günde farklı suçlardan aranan 75 şahsı yakaladı

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde; hırsızlık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 21 yıl 6 ay 7 gün, bir suçtan 11 yıl 5 ay 5 gün, 4 yıl 2 ay, hırsızlık suçundan ise 7 yıl 3 ay,6 yıl 8 ay, 6 yıl 8 ay 25 gün, 5 yıl, hapis cezası bulunan şahısların da olduğu 75 şahıs yakalandı. Ekiplerce yakalanan şahıslardan 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

