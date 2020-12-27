"Eskişehir sağlık turizminde marka olmalı"

Fizyomer Terapia Kurucusu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, merkezin Eskişehir’in sağlık turizminde marka şehir olması konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Sağlık turizmi hakkında konuşan Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Tıbbi Direktörü Dr. Tünerir, sosyal sorumluluk projesi yürüttükleri için engelliler, yaşlılar, çocuklar ve tüm tedaviye ihtiyacı olanları ailenin bir parçası olarak gördüklerini ifade etti. Tünerir, insanların sağlığına katkı sunmayı, özellikle çocuk, yaşlı ve engelli bireylere fizik tedavi alanında en iyi koşullarda ve en yeni teknolojik cihazlarla işinin uzmanı hekim ve fizyoterapistlerle hizmet vererek, onların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. Dr. Tünerir, bu doğrultuda yaptıkları çalışmalarla hasta sağlığına katkı sunmanın yanı sıra Eskişehir’i sağlık alanında, özellikle sağlık turizminde bir dünya bir markası yapma yolunda önemli adımlar attıklarını kaydetti.

"Sağlık turizminde Eskişehir’i marka yapmak istiyoruz"

Sağlık turizmi alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Dr. Türkan Tünerir, bu alanda yapılanları şöyle anlattı:

“Sağlık turizmini Eskişehir’de ilk defa 2015 yılında BEBKA’nın açtığı bir proje ile başlattık, sunduğumuz proje ilgi gördü ve kabul edildi, yurtdışından hasta gelişi başladı. Özellikle rehabilitasyon konusunda henüz yeterli tedaviler veremeyen ülkelerde; Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi Türki cumhuriyetlerde bu ihtiyaç çok fazlaydı, yetişmiş fizik tedavi uzmanları, yeterince fizyoterapistleri yoktu, Avrupa ülkelerinde ise rehabilitasyon hizmetlerinin devlet tarafından karşılanmaması nedeniyle, özelde de çok yüksek ücretler alınması, o ülkelerin vatandaşlarını da bize yönlendirdi. Eskişehir, hem güvenilir hem de sıcak ilişkilerin hala sürdüğü bir şehir, bu anlamda hastalar da daha gönül rahatlığı ile buraya geliyor.”