YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın ‘3 Mayıs 1944 Türkçüler Günü’ mesajı

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın ‘3 Mayıs 1944 Türkçüler Günü’ mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.05.2020 14:27 | Son Güncelleme

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof.

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın ‘3 Mayıs 1944 Türkçüler Günü’ mesajı

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, 3 Mayıs Türkçüler Günü sebebi ile bir mesajı yayınladı.
Ünal, 3 Mayıs 1944 Türkçüler Günü’nün, millî şuurun ayaklandığı gün olduğunu belirtti. Bu tarihin, sisteme karşı sivil bir insiyatif ortaya koyan Türk Milliyetçilerinin, inançları uğruna her türlü çileyi göze alarak Türk Milliyetçiliğini bir aksiyon haline getirdiği, milli şuurun ülkücülüğün ayağa kalktığı gün olduğunu anlatan Prof. Dr. Nedim Ünal, "3 Mayıs, milli değerlerin yıkılmak istendiği, Türk Dünyası ile görüş bildirmenin suç sayıldığı, Milli Eğitim ve Üniversitelerin Marksist ve Milli değerlerden kopuk anlayışlara teslim edilmesine karşı TÜRK Milliyetçilerinin şahlanış günüdür. 3 Mayıs: Tek parti zihniyetinin karanlık ‘Şeflik Dönemi’nde’ uygulanan dikta rejimine komünist faaliyetlere, bunlara müsaade eden, kol kanat geren ‘gaflet, dalâlet ve hatta hıyanet içerisindeki idarecilere karşı; Türk gençliğinin ve aydınlarının gerçekleştirdikleri bir milli kıyamın, bir şahsiyetli duruşun başladığı tarihtir! 3 Mayıs: Türk aydınlarına zindanların, tabutlukların reva görüldüğü, bütün bu baskı ve yıldırmalara rağmen; diriliş ve şahlanışın gönülden gönüle yayılarak volkanlaştığı gündür. Velhasıl; 3 Mayıs, rezil bir şekilde Türk Milliyetçiliğini mahkûm etmeye, zararlı bir şeymiş gibi takdim etmeye çalışan o zamanki zihniyetlere karşı on binlerce üniversite gençliği ve Türk aydınlarının ‘Türkçülük ızdırabı ile yoğrulmuş’, Milli şahlanış günüdür. Bugün hemen hepsi Hakka yürümüş olan 3 Mayıs 1944 kahramanlarını rahmetle, minnetle, eşsiz mücadeleleriyle, Türk milletine, Türk gençliğine böyle bir günü miras bıraktıkları için şükranla yâd ediyorum. ‘3 Mayıs Türkçüler Günü’ ‘kutlu olsun’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değilDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değil
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Bağlar’da 1 yılda büyük değişim

Bağlar’da 1 yılda büyük değişim

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Eskişehir Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:12
Sabah
05:49
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:01
Yatsı
21:31

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Gökmeydan Eczanesi
Odunpazari
Gözde Eczanesi
Tepebasi
Kayra Eczanesi
Tepebasi
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Yurt Eczanesi
Odunpazari
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.