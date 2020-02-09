YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Ünal’dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya tepki

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Ünal’dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya tepki

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.02.2020 13:54 | Son Güncelleme

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof.

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı’ya açıklamalarından dolayı tepki gösterdi.
Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal yaptığı yazılı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs şehitlerinin ruhlarını inciten beyanatını büyük bir üzüntü ile karşıladık. Kıbrıs Türklüğünü yok etmeye yeminli Enosisçi Rum Yönetimi’ni Türkiye Cumhuriyeti’ne yeğleyen gaflet ve dalalet, hatta ihanet içindeki bu zihniyetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başında olması talihsizlikten de öte utanç verici bir durumdur. Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’den farklı olduğu, Türkiye ile birleşme ihtimalinin korkunç olacağı gibi sözlerin özellikle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kıskaca alınmaya çalışıldığı bir dönemde sarf edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Bu beyanın sahibini şiddetle kınıyor, istifaya davet ediyoruz. Bu beyanatıyla büyük fedakârlıklarla yavru vatanını kuran, Enonisçilerin elinde Kıbrıslı Türklerin katledilmelerine ve zulmedilmelerine mani olan, Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, Milli Mukavemet Teşkilatı şehitlerinin, Cengiz Topeller’in, küvetlerde şehit edilen ‘Kanlı Noel’ şehitlerinin ruhlarını muazzep ettiği gibi ölmeden önce o şartlarda Hatay’ın ilhakını sağlayan Atatürk ile Hatay’ın Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’in de istifa etmediği takdirde kendisini, Kıbrıs Türklüğünün demokratik bir yolla ’olması gereken yere’ göndereceğine eminiz. Mustafa Akıncı kimin vatanını kime vermeyecek? Bu fotoğrafları ve o toprakları ebedi Türk vatanı yapanları o koltukta iğreti duran Mustafa Akıncı’ya ithaf ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Samsun'da buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

Samsun'da buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

Nizip, kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

Nizip, kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Eskişehir Namaz Vakitleri 9 Şubat Pazar

İmsak
06:27
Sabah
07:52
Öğle
13:17
İkindi
16:06
Akşam
18:33
Yatsı
19:52

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Aktuna Eczanesi
Odunpazari
Ayça Eczanesi
Tepebasi
Nur Selin Eczanesi
Odunpazari
Tepebaşı Eczanesi
Tepebasi
Tepeoğlu Eczanesi
Odunpazari
Asil Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanması davasında karar

Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanması davasında karar

Salih Koca'dan Anket Açıklaması

Salih Koca'dan Anket Açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.