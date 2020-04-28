Eskişehir Türk Ocağı’in online yapılan ’Ramazan Konferansları’

Eskişehir Türk Ocağı ‘Ramazan Konferansı’nda; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım konuşmacı olarak katıldı.

Eskişehir Türk Ocağı; 32 senedir Ramazan ayında devam ettirdiği ‘Ramazan Konferanslarına’ bu sene de devam etti. İçinde bulunan şartlardan dolayı Eskişehir Türk Ocağı sosyal medya hesapları üzerinden ‘Online’ olarak yapılan yayında; bu haftanın konuşmacısı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı hafız ve fıkıh âlimi; Prof. Dr. Mustafa Yıldırım oldu.

ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım; Eskişehir Türk Ocağı ‘Ramazan Konferansı’nda yaptığı konuşmasında; ‘’Ramazan bir muhasebe ve murakabe ayıdır. Allah’ı ve Allah’ın zikrinin hatırlanmasının en kolay yolu Kur’an-ı Kerim ile hemhâl olmaktır. Aynı zaman da bir Kur’an ayı olan Ramazan’da; Kur’an okunmalı, hatimler indirilmeli, ama yetmez Kur’an anlaşılmalı, o’da yetmez aynı zamanda Kur’an hayata geçirilmeli. Ramazan içe yolculuktur. Karantina (tecrit, yalıtım) sürçe buna bir imkândır, fırsattır. Ramazan ibadetleri hayatımıza giydirmenin vaktidir. 2 türlü bir rücû hareketi vardır: 1. İnsanın günahından rücû etmesi. 2. İnsanın özüne ve Allah’a rücû etmesi. Allah’ın kalbe teşrifi için Ramazan ile bağlantılı en önemli kavramlardan birinin ise; ‘cömertlik’ tir. Malın vermekle azalmayacağı, cimrilikle bereketin azalacağıdır’’ dedi.

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, ‘’Ramazan bir paylaşma ayıdır. Kullara ikram etmeden, Allahtan bir şey beklenmez! Kulları af etmeden Allahtan af beklenmez. Kul razı edilmeden Allah razı edilmez! Ramazan’da yukarıda bahsedilenler dışında; dikkat edilecek hususların önemlisi küslerin barışması, kalbe, duyu organlarına da oruç tutturmasıdır. Ramazan’ın çikletle, dudağa ruj sürmeyle, denize girip girmemeyle değil; ahlâk ile, gıybetin ne olduğu ile, dedikodu yapmak ile, kul hakkı yemek ile, dersine girmeyen, mesaisine gelmeyen, işini yapmayan hoca ile, görevli ile, hatırlanmalı ve nihai olarak Ramazan, peygamber ahlakı ile ahlaklanmaya bir fırsat olmalıdır’’ dedi.

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, ’’Her hafta pazar günleri saat: 14.00 de; Eskişehir Türk Ocağı sosyal medya hesapları üzerinden ‘Online’ olarak yapılan yayında, ’Ramazan Konferansına’ konuşmacılarımız katılarak devam edecektir’’ dedi.

