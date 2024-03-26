Eskişehir valiliğinden ‘sonic ses’ uyarısı

Yapılan açıklamada, “1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 26,27 ve 28 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşecektir. Sonic patlama sesi duyulabilecektir” ifadelerine yer verildi
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