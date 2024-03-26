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Eskişehir valiliğinden ‘sonic ses’ uyarısı

İHA İHA
26.03.2024 11:50
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Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26, 27 ve 28 Mart 2024 tarihinde yapılacak test uçuşunda sonic patlama sesi oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, “1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 26,27 ve 28 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşecektir. Sonic patlama sesi duyulabilecektir” ifadelerine yer verildi

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