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Eskişehir Valisi Ayyıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Valisi Ayyıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u makamında kabul eden Ayyıldız, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını seçen Ayyıldız, haber kategorisinde ise Tayfun Coşkun'un "Baskın" fotoğrafına oy verdi.

Vali Ayyıldız, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

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Asil Eczanesi
Odunpazari
(16.12.2021 18:30 / 17.12.2021 08:30) Eczanesi
161220211830171220210830
Asil Eczanesi
Odunpazari
(16.12.2021 18:30 / 17.12.2021 08:30) Eczanesi
161220211830171220210830
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