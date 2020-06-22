Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız göreve başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir Valiliğinden Eskişehir Valiliğine atanan Erol Ayyıldız, görevine başladı.

Valilik makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayyıldız, devlete ve Eskişehirlilere hizmet etme fırsatı sunmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yunus Emre, Seyyid Battal Gazi, Şücaeddin Veli gibi gönül erlerinin mayaladığı ve Türklerin Anadolu'ya geldikten sonra Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı topraklar olmasından dolayı Eskişehir'in önemine işaret eden Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Eskişehir, kara ve demir yollarında merkezi bir konumda bulunması ve bu yönüyle Kurtuluş Savaşı'nın önemli direnme noktalarından biri olması sebebiyle Milli Mücadele şehridir. 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliğine ev sahipliği yapması, bu sebeple Türk dünyasının önemli bir buluşma noktası olması; Kırım'dan, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan ve daha başka yerlerden gelip Anadolu'ya sığınan kardeşlerimize kucak açması ve onların barış içinde yaşamaları dolayısıyla bir huzur şehridir. Saygın üniversiteleri, yetmiş bine yakın örgün öğretim ve 800 bini aşkın Açıköğretim Fakültesine kayıtlı üniversite öğrencisiyle bir eğitim başkentidir."