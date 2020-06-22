YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız göreve başladı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız göreve başladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.06.2020 13:36 | Son Güncelleme

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız göreve başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir Valiliğinden Eskişehir Valiliğine atanan Erol Ayyıldız, görevine başladı.

Valilik makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayyıldız, devlete ve Eskişehirlilere hizmet etme fırsatı sunmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yunus Emre, Seyyid Battal Gazi, Şücaeddin Veli gibi gönül erlerinin mayaladığı ve Türklerin Anadolu'ya geldikten sonra Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı topraklar olmasından dolayı Eskişehir'in önemine işaret eden Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Eskişehir, kara ve demir yollarında merkezi bir konumda bulunması ve bu yönüyle Kurtuluş Savaşı'nın önemli direnme noktalarından biri olması sebebiyle Milli Mücadele şehridir. 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliğine ev sahipliği yapması, bu sebeple Türk dünyasının önemli bir buluşma noktası olması; Kırım'dan, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan ve daha başka yerlerden gelip Anadolu'ya sığınan kardeşlerimize kucak açması ve onların barış içinde yaşamaları dolayısıyla bir huzur şehridir. Saygın üniversiteleri, yetmiş bine yakın örgün öğretim ve 800 bini aşkın Açıköğretim Fakültesine kayıtlı üniversite öğrencisiyle bir eğitim başkentidir."

Vali Ayyıldız, Eskişehir'in özellikle havacılık, raylı sistemler, makine imalatı, elektronik gibi kümelenmelerde öne çıkan ve birbirinden nitelikli sektörleriyle her geçen gün büyümesini devam ettiren bir sanayi şehri olduğunu vurguladı.

Eskişehir'in, tarihi Odunpazarı evleri, Kurşunlu Camisi ve Külliyesi, Yazılıkaya Frig Vadisi, Sivrihisar Ulu Cami, Han Yeraltı Şehri, Seyyid Battal Gazi Külliyesi ve bunların yanında park, bahçe ve müzeleriyle yüz binlerce turisti ağırlayan bir turizm şehri olduğunu anlatan Ayyıldız, "Her şeyden önce uzun yıllar Şeyh Edebali'yi ağırlayan, güzide ilim, irfan erbabının yetiştiği, her türlü hizmete layık güzel insanların olduğu bir gönül şehridir. Bu anlamda Eskişehir'e hizmet etmeyi mukaddes bir vazife olarak telakki ediyorum. Rabb'im kendine, milletimize, Eskişehirli hemşehrilerimize hizmet etmeyi bize nasip etsin. Rabb'im bizleri ve bizleri sevenleri utandırmasın." diye konuştu.

- "Bizim amacımız Eskişehirspor'u Süper Lig'de görmek"

Ayyıldız konuşmasının ardından bir gazetecinin, zor günler geçiren TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un durumu ile ilgili sorusunu yanıtladı.

Kendisinin de futbol oynadığını aktaran Ayyıldız, "Bizim amacımız en kısa zamanda Eskişehirspor'u Süper Lig'de görmek. Bize bu konuda ne düşüyorsa samimiyetle o yükün altına girer ve gücümüzün son damlasına kadar onu veririz. Hem bir futbolsever olarak, bu sporu yapan bir kişi olarak, Eskişehirspor'un Süper Lig'de olması, önceliklerimizin en başında. Bunu da Eskişehirlilerle yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Eskişehir Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:23
Öğle
13:05
İkindi
17:02
Akşam
20:37
Yatsı
22:23

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Alanönü Eczanesi
Odunpazari
Aynur Eczanesi
Odunpazari
Eryılmaz Eczanesi
Odunpazari
Kural Eczanesi
Tepebasi
Tepebaşı Eczanesi
Tepebasi
Serapoğlu Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Nadir görülen İbibik kuşu park ve bahçelerde

Nadir görülen İbibik kuşu park ve bahçelerde

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Beylikova’ya 80 tonluk kantar

Beylikova’ya 80 tonluk kantar

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.