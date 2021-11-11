Eskişehir ve Bilecik'te binlerce fidan toprakla buluştu

ESKİŞEHİR/BİLECİK (AA) - Eskişehir'de, kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen etkinlikte 117 bin fidan dikildi.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinlik çerçevesinde Sarısungur Ağaçlandırma Sahası'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Çuhadar ile çok sayıda öğrenci, asker, sivil toplum kuruluşu üyesi ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

- Bilecik

Bilecik'te ise 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaklaşık 60 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat köyünde gerçekleştirilen fidan dikiminde, "geleceğe nefes" için birlikte fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür eden Vali Kızılkaya, "Bugün Söğüt'te bu etkinliğe birlikte katılıyoruz. Söğüt biliyorsunuz, Osmanlı'nın, kuruluşun ve o kutlu rüyanın görüldüğü yer. Dolayısıyla bizim için Söğüt için ağacın ve tohumun çok önemli olduğu bir noktadayız. Osmanlı Devleti'nin tohumunun atıldığı yerdeyiz. 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliğine katılan gençlerimizle birlikte geleceğe nefes adına önemli bir kampanyayı birlikte yürütüyoruz." dedi.

"Söğüt Ertuğrul Gazi ve Domaniç Hayme Ana" adını verdikleri fidanları diken Kızılkaya, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhanettin Erdoğan, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ve daire müdürleri, öğrenciler ve gönüllülerle fidanları toprakla buluşturdu.

Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı ve İnhisar ilçeleri olmak üzere 293 hektar alanda toplam 488 bin fidan toprak ile buluşturulacak.

