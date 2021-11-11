YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Eskişehir ve Bilecik'te binlerce fidan toprakla buluştu

Eskişehir ve Bilecik'te binlerce fidan toprakla buluştu

11.11.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir ve Bilecik'te binlerce fidan toprakla buluştu

ESKİŞEHİR/BİLECİK (AA) - Eskişehir'de, kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen etkinlikte 117 bin fidan dikildi.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinlik çerçevesinde Sarısungur Ağaçlandırma Sahası'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Çuhadar ile çok sayıda öğrenci, asker, sivil toplum kuruluşu üyesi ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

- Bilecik

Bilecik'te ise 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaklaşık 60 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat köyünde gerçekleştirilen fidan dikiminde, "geleceğe nefes" için birlikte fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür eden Vali Kızılkaya, "Bugün Söğüt'te bu etkinliğe birlikte katılıyoruz. Söğüt biliyorsunuz, Osmanlı'nın, kuruluşun ve o kutlu rüyanın görüldüğü yer. Dolayısıyla bizim için Söğüt için ağacın ve tohumun çok önemli olduğu bir noktadayız. Osmanlı Devleti'nin tohumunun atıldığı yerdeyiz. 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliğine katılan gençlerimizle birlikte geleceğe nefes adına önemli bir kampanyayı birlikte yürütüyoruz." dedi.

"Söğüt Ertuğrul Gazi ve Domaniç Hayme Ana" adını verdikleri fidanları diken Kızılkaya, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhanettin Erdoğan, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ve daire müdürleri, öğrenciler ve gönüllülerle fidanları toprakla buluşturdu.

Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı ve İnhisar ilçeleri olmak üzere 293 hektar alanda toplam 488 bin fidan toprak ile buluşturulacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi" Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi"
Eskişehir Teknik Üniversitesinin genç beyinleri yeni hidrojenli araç ürettiEskişehir Teknik Üniversitesinin genç beyinleri yeni hidrojenli araç üretti
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 11 Kasım Perşembe

İmsak
06:07
Sabah
07:34
Öğle
12:49
İkindi
15:30
Akşam
17:54
Yatsı
19:15

Bilecik Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Perşembe

Beler Eczanesi
Merkez
(11.11.2021 18:30 / 12.11.2021 08:30) Eczanesi
111120211830121120210830
Beler Eczanesi
Merkez
(11.11.2021 18:30 / 12.11.2021 08:30) Eczanesi
111120211830121120210830
Beler Eczanesi
Merkez
(11.11.2021 18:30 / 12.11.2021 08:30) Eczanesi
111120211830121120210830
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.