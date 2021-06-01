Eskişehir ve Kütahya'da kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme içme yerleri açıldı

ESKİŞEHİR/KÜTAHYA (AA) - Eskişehir ve Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme sürecinde yeme içme yerleri masaya servis hizmeti vermeye başladı.
Eskişehir kent merkezinde sabah erken saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf ve çalışanlar, hazırlıklarını yaptıktan sonra müşteri kabul etti.
Erken saatlerde kafe, lokantalara gelenler de güne kahvaltı ederek ve çorba içerek başlangıç yaptı.
Kent merkezindeki bir kafeye gelen Hazal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, açık havada kahvaltı etmeyi ve kahve içmeyi çok sevdiğini söyledi.
Yılmaz, yeme içme yerlerinin yeniden masaya servis hizmeti vermeye başlamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
- Kütahya
Kütahya'da, belirlenen kurallara göre iş yerlerini açan esnaf, müşterilerine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Esnaf lokantası işleten Ali Osman Yiyen, kademeli normalleşme ile dükkanını "Bismillah" diyerek açtıklarını ifade etti.
Bir başka işletmeci Şahin Şakrak da "Bizler müşterilerimizi özledik, onlar da bizi özledi." dedi.
Restoran işletmecisi Murat Akar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamalarını heyecanla izlediğini anlattı.
İş yerini saat 07.00'de açarak müşterilerine hizmet vermeye başladıklarını bildiren Akar, "Geçen sene de 1 Haziran'da iş yerlerimizde hizmet vermeye başlamıştık. İnşallah bu yıl virüs biter de yeniden kapanma olmaz. İş yerimizde gerekli tedbirlerimizi aldık, müşterilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.
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