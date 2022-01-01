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Eskişehir ve Kütahya'da vatandaşlar sabah namazında buluştu

01.01.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir ve Kütahya'da vatandaşlar sabah namazında buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ve Kütahya'da vatandaşlar "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programında sabah namazında bir araya geldi.

İl Müftülüğünce Eskişehir'deki Reşadiye Camisi'nde düzenlenen programda, Hacı Bayram-ı Veli Camisi baş imam hatibi Ahmet Karalı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Bekir Gerek'in konuşma yaptığı etkinliğe, Vali Erol Ayyıldız, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Camiden çıkışta çorba ikramında bulunuldu.

- Kütahya

Tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programa katılan vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Hac Hizmetleri Daire Başkanı Süleyman Sarı da konuşma yaparak, sabah namazının camilerde kılınmasının önemine değindi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duasıyla sona eren etkinlikte katılımcılara çorba ikram edildi.

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Eskişehir Kütahya

Eskişehir Namaz Vakitleri 1 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:12
Öğle
13:06
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:15

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cumartesi

Beydanur Eczanesi
Odunpazari
(31.12.2021 18:30 / 01.01.2022 10:00) Eczanesi
311220211830010120221000
Beydanur Eczanesi
Odunpazari
(31.12.2021 18:30 / 01.01.2022 10:00) Eczanesi
311220211830010120221000
Beydanur Eczanesi
Odunpazari
(31.12.2021 18:30 / 01.01.2022 10:00) Eczanesi
311220211830010120221000
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