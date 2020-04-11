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Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu 20 bin 464 talebi yerine getirdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.04.2020 16:12 | Son Güncelleme

Eskişehir Valiliğin talimatıyla kurulan Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu, Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında dışarıya çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların istek ve taleplerini yerine getiriyor.Kızılay, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan iş birliğiyle çalışmaya devam eden ve virüse karşı alınan önlemlerin ilk günlerden beri vatandaşların yayında olan grup, bu yana kadar gelen 20 bin 523 talebin 20 bin 464 yerine getirdi.Öte yandan vatandaşlar için 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu, içinde olduğumuz bu zor günlerin sonlanmasına kadar vatandaşların yanında olacağı bildirdi.

Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu 20 bin 464 talebi yerine getirdi

Eskişehir Valiliğin talimatıyla kurulan Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu, Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında dışarıya çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların istek ve taleplerini yerine getiriyor.
Kızılay, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan iş birliğiyle çalışmaya devam eden ve virüse karşı alınan önlemlerin ilk günlerden beri vatandaşların yayında olan grup, bu yana kadar gelen 20 bin 523 talebin 20 bin 464 yerine getirdi.
Öte yandan vatandaşlar için 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu, içinde olduğumuz bu zor günlerin sonlanmasına kadar vatandaşların yanında olacağı bildirdi.

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