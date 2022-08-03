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Eskişehir'de 10 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

03.08.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 10 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de park halindeki 10 motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki motosiklet hırsızlığı şüphelilerinin yakalanmasına yönelik özel ekip oluşturdu.

Ekibin saha ve kamera kaydı inceleme çalışmalarında, Odunpazarı ilçesinde park halindeki 10 motosikletin çalınması şüphelisinin M.E.A. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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