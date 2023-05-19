Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Vilayet Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Kutlamalar, Bakan Dönmez'in katıldığı Şehit Anıl Gül Spor Salonu'ndaki programla devam etti. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Milli sporcular tarafından Bakan Dönmez ile Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a çiçek takdim edildi. Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Ercan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Gençlik Koşusu'nda dereceye giren kız ve erkek öğrencilere madalyaları, Bakan Dönmez ve Vali Ayyıldız tarafından verildi.

Dönmez, özel öğrencilere madalyalarını takdim ettikten sonra yaptığı konuşmada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı canıyürekten kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum." dedi.

Törene, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, AK Parti'den Eskişehir Milletvekili seçilen Ayşen Gürcan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Çolak, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Özcan, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

