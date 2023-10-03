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Eskişehir'de 2 akrabasını silahla öldüren baba ve iki oğluna ikişer kez müebbet hapis cezası verildi

03.10.2023 15:54 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 akrabasını öldürdükleri ve 1 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle yargılanan 3 sanık, 2'şer kez müebbet ve 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü celsesinde tutuklu sanıklar Beytocan A. ile kardeşi Baran A. hazır bulundu. Tutuklanmasının ardından sağlık durumu nedeniyle tahliye edilen ve hakkında adli kontrol kararı bulunan baba sanık İsmail A. ise duruşmaya katılmadı.

Ek savunması ve karardan önce son sözleri sorulan sanık Beytocan A, "Çok pişmanım. Başka söyleyebileceğim bir şey yok." savunmasını yaptı.

Sanık Baran A. ise "Allah hakimlerimizi savcılarımızı başımızdan eksik etmesin. Söylemek istediğim bir şey yok. Beraatimi isterim."ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Beytocan A, kardeşi Baran A. ve babaları İsmail A'yı, Polat Gezgin ile Volkan Şener'i "kasten öldürmek" suçundan 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklara ayrıca kavgada üzerine ateş açılan Erhan Ş'yi "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıl hapis cezası verildi.

OLAY

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 8892. Sokak'taki bir evde 25 Eylül 2022'de Volkan Şener (28) ve Polat Gezgin (21) ile akrabaları olan baba İsmail A, oğulları Baran ve Beytocan A. arasında tartışma çıkmışto. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Şener ve Gezgin tüfekle vurularak öldürülmüştü.

Olay yerinden kaçan baba ve iki oğlu, 350 polisin katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Zafer, Kuyubaşı ve Kumlubel mahallelerindeki sokaklarda yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın ardından yakalanmıştı. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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dava silahlı kavga

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