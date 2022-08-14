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Eskişehir'de 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

14.08.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Can Ç. idaresindeki 03 AAU 834 plakalı otomobil, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda Efraim Ç. yönetimindeki 26 FN 831 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Efraim Ç. ile aynı araçta bulunan Ahmet Ç, Reyhan U. ve İsmet Ç. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Efraim Ç. ile Reyhan U'nun hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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