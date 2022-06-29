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Eskişehir'de 3 bin 758 kaçak ürün ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

29.06.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 3 bin 758 kaçak ürün ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de 3 bin 758 kaçak ürün ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 bin 758 kaçak ürün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Bursa kara yolunda bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada kaçak olduğu belirlenen 1850 gözlük, 1700 bijuteri ürünü, 190 şemsiye ve 18 kol saati ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler B.B. ve E.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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