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Eskişehir'de 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin 3 kişi hakkında ek gözaltı süresi

18.02.2021 18:51 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin 3 kişi hakkında ek gözaltı süresi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 16 Şubat'ta 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cesetlerinin bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 3 kişi için ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin, emniyetteki sorgusu sürüyor.

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