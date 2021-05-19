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Eskişehir'de 33 bin kişilik stadın ortasında dev Türk bayrağı açıldı

19.05.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 33 bin kişilik stadın ortasında dev Türk bayrağı açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında statta dev Türk bayrağı açıldı.

Antrenörler ve gönüllü öğrencilerden oluşan 80 kişilik ekip, 33 bin seyirci kapasiteli yeni Eskişehir Stadı'nda bir araya geldi.

Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinin seslendirilmesinden sonra saat 19.19'da antrenörler ile öğrencilerin taşıdığı 50 metrekarelik bayrak, sahanın orta noktası üzerinde açılarak İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ile diğer ilgililer katıldı.

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