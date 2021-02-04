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Eskişehir’de ‘aile yapısına destek’ ve ‘çocuk evliliklerini önleme’ protokolü imzalandı

04.02.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de ‘aile yapısına destek’ ve ‘çocuk evliliklerini önleme’ protokolü imzalandı

Eskişehir İlgili Babalar Platformu ve Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası arasında ‘aile yapısına destek’ ve ‘çocuk evliliklerini önleme’ protokolü imzalandı.Platform Başkanı Alan ve Oda Başkanı Fethi Özkara, konu ile ilgili yaptıkları ortak açıklamada, ‘’Eğitim, aile, aile gezileri ve birlikte farkındalık projeleri gerçekleştirmek için ortaklaşa protokol imzaladık.

Eskişehir İlgili Babalar Platformu ve Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası arasında ‘aile yapısına destek’ ve ‘çocuk evliliklerini önleme’ protokolü imzalandı.
Platform Başkanı Alan ve Oda Başkanı Fethi Özkara, konu ile ilgili yaptıkları ortak açıklamada, ‘’Eğitim, aile, aile gezileri ve birlikte farkındalık projeleri gerçekleştirmek için ortaklaşa protokol imzaladık. Protokol kapsamında iş birliği yaparak Eskişehir’deki aile yapısına destek olacağız. Erken yaşta çocuk evliliklerinin olumsuz sonuçlarını önleme konusunda birlikte çalışacağız. Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası’nda ortaklaşa imzaladığımız protokolden memnunluk duyduk’ dediler.

Eskişehir’de ‘aile yapısına destek’ ve ‘çocuk evliliklerini önleme’ protokolü imzalandı

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