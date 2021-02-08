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Eskişehir'de akraba ziyareti sonrası 3 aileden 9 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı

08.02.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de akraba ziyareti sonrası 3 aileden 9 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 9 kişinin temas içinde olduğu 7 ev karantinaya alındı.

Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde 3 aileye mensup bazı kişilere, İstanbul'dan kendilerini ziyarete gelen akrabalarının ayrılmasının ardından görülen belirtiler nedeniyle hastanede test yapıldı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde uygulanan testleri pozitif çıkan 9 kişi, tedavi altına alındı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince yapılan araştırmada, hastalığa yakalanan bireylerin, ailelerindeki 17 kişiyle temaslı olduğu tespit edildi.

Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, temaslıların yaşadığı 7 evin 10 günlüğüne karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

Bu süreçte söz konusu kişilerin ihtiyaçları Odunpazarı Kaymakamlığınca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

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