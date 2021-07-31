YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de aracını çekmesini isteyen polisleri tüfekle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı

Eskişehir'de aracını çekmesini isteyen polisleri tüfekle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı

31.07.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de aracını çekmesini isteyen polisleri tüfekle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de park halindeki otomobilini kaldırmasını isteyen polis ekiplerini tüfekle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde kaldırıma park ettiği aracının kaldırılması için kendisine telefonla ulaşan polis ekiplerine hakaret edip, evinin penceresinden tüfek göstererek tehditte bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.Y, Eskişehir Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'ndeki ilk muayenesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan A.Y. önceki gün kaldırıma park ettiği aracının kaldırılması için kendisine telefonla ulaşan polise hakaret etmiş, bunun üzerine mahalleye yönlendirilen ekipleri fark eden A.Y, evinin penceresinden tüfek göstererek tehditte bulununca olay yerine aralarında özel harekat polislerinin de olduğu takviye kuvvet yönlendirilmişti. Polise bir süre direnerek evinden çıkmak istemeyen A.Y, özel harekat ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldıDüğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldı
PARTNERYangını fırsata çevirmek isteyen Enes Batur'a Deniz Akkaya'dan tepki!Yangını fırsata çevirmek isteyen Enes Batur'a Deniz Akkaya'dan tepki!
Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyorHalka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:07
Sabah
05:49
Öğle
13:09
İkindi
17:02
Akşam
20:20
Yatsı
21:54

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cumartesi

Ceren Eczanesi
Odunpazari
31.07.2021 18:00 / 01.08.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
310720211800010820210830nobetci
Ceren Eczanesi
Odunpazari
31.07.2021 18:00 / 01.08.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
310720211800010820210830nobetci
Ceren Eczanesi
Odunpazari
31.07.2021 18:00 / 01.08.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
310720211800010820210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı

Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: "(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir"

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: "(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir"

Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski savcı tutuklandı

Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski savcı tutuklandı

Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü

Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.