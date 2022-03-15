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Eskişehir'de aranan 167 kişi yakalandı

15.03.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de aranan 167 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 167 kişi, polisin düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir ayda düzenlenen operasyonlarda, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, gasp, kasten yaralama" gibi suçlardan aranan 167 kişinin yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 66'sı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikler tarafından cezaevine gönderildi.

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