Eskişehir’de aranan iki kişi polis operasyonuyla yakalandı

Eskişehir’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan iki kişi yapılan operasyonla yakalanarak ceza evine gönderildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devletin vergi kaybını önlemek, huzur ve güvenliğini sağlaması adına operasyon yaptı. Operasyonda ‘Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçu kapsamında haklarında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan K.G., ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.İ., isimli şahıslar saklandıkları adreslerde yakalandı. İki şahıs adli işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemeker tarafindan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

