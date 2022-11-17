Eskişehir'de bağ evini kundakladığı iddia edilen zanlı yakalandı

Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi'nde Ü.K'ye ait bağ evi kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verilerek yakıldı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın, evde hasara yol açtı.
Kundaklama olayı ile ilgili çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S.N'yi belirledi.
Zanlı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan S.N'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.