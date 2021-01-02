YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir’de binaların duvarları karalama defterine döndü

Eskişehir’de binaların duvarları karalama defterine döndü

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.01.2021 12:32 | Son Güncelleme

Üniversite kenti olarak bilenen Eskişehir’in ara sokaklarında bulunan duvarlar, gelişigüzel çizilen resim ve yazılarla çirkin görüntüler oluşturuyor.Genellikle üniversite öğrencilerinin yaşadığı Bağlar Mahallesi ara sokakları olmak üzere, Eskişehir’de birçok cadde ve sokakta bulunan duvarlar, adeta yazı tahtasına döndü.

Üniversite kenti olarak bilenen Eskişehir’in ara sokaklarında bulunan duvarlar, gelişigüzel çizilen resim ve yazılarla çirkin görüntüler oluşturuyor.
Genellikle üniversite öğrencilerinin yaşadığı Bağlar Mahallesi ara sokakları olmak üzere, Eskişehir’de birçok cadde ve sokakta bulunan duvarlar, adeta yazı tahtasına döndü. Apartman girişleri, garaj kapıları ve neredeyse evlerin camlarına ulaşan bu kötü görüntüler, bina sahiplerinin tepkisine neden oluyor. Duyarsız vatandaşlar tarafından sprey boyalarla yapılan rastgele çizimler ve anlamsız yazılar, mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Gün geçtikçe yoğunluğu artan çirkin görüntülere karşı vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 2 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:12
Öğle
13:07
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:16

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Cumartesi

Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
1800akadarnobetcidir
Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
1800akadarnobetcidir
Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
1800akadarnobetcidir
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.