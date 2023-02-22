Eskişehir’de bir ayda bin 244 araç daha trafiğe çıktı

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, ocak ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 244 adet artarak, 320 bin 31’e ulaştı.

Eskişehir’deki taşıtların 184 bin 893 adeti otomobil, 50 bin 782 adeti kamyonet, 39 bin 253’ü motosiklet, 26 bin 426 adeti traktör, 11 bin 117 adeti kamyon, 4 bin 17 adeti minibüs, 2 bin 604 adeti otobüs, 939 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 26 milyon 640 bin 971’e ulaştı.

