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Eskişehir'de bir depodan bakır kablo ve alüminyum kalıplar çalındı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.12.2020 15:56 | Son Güncelleme

Eskişehir'de bir depodan bakır kablo ve alüminyum kalıplar çalındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir depodan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ile Jandarma Suç Araştırma Timleri, KOBİ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinden 200 kilogram ağırlığında bakır içerikli kablo ile 50 alüminyum kalıbın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Zanlıların aracının daha önce başka hırsızlık olaylarında da kullanıldığını belirleyen ekipler, şüpheliler S.S. ve E.D'yi gözaltına aldı.

Çalınan kabloların, hurdacılara satıldığı tespit edildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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