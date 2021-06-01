Eskişehir'de bir hastanın karnından 6 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı

Ünder'in ameliyattan 7-8 gün sonra taburcu edildiğini belirten Kalaycı, "Hastanın patolojik tanısı 'liposarkom' dediğimiz yumuşak doku tümörü grubunda. Bu yumuşak doku tümörlerinin ileriye dönük tekrarlama riski maalesef çok yüksek. O yüzden ilk ameliyatta cerrahın, yapabileceğinin en iyisini yapıp geride doku bırakmaması gerekiyor. Bundan sonraki aşamalarda hastamız ışın tedavisi alacak ve tedavilerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cerrahi onkoloji uzmanı Kalaycı, gazetecilere yaptığı açıklamada, herhangi bir sorun olmadan ve çevre organlarda bir yaralanma meydana gelmeden kitleyi aldıklarını bildirdi.

Dr. Orhan Kalaycı ve Dr. Uğur Durukan tarafından 3,5 saat süren ameliyatla, hastanın karnından 30 santimetre en ve 35 santimetre boyunda, 6 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Ağrı ve gaz şikayeti ile Eskişehir Şehir Hastanesine başvuran emekli memur Cemil Ünder'in tetkiklerinde, karnında büyük bir kitle olduğu tespit edildi.

- "Kovid-19 sürecinde hastalar geç başvurduğu için tümörler ileri evlerde tespit ediliyor"

Kalaycı, bu tür rahatsızlıklarda hastaların, karın ön duvarında ciddi bir şişlik olmadan daha erken evrede hekimlere başvurması gerektiğini vurguladı.

Erken evrede kitlenin tespit edilmesi halinde riskin az olduğuna işaret eden Kalaycı, şu bilgileri paylaştı:

"Toplumsal olarak Kovid-19 sürecinde cerrahi onkolojide bize en büyük zarar, hastaların korkmasından dolayı hem endoskopi taramalarının yapılmaması hem de hastaneye gelmemeleri nedeni ile artık tümörleri daha ileri evrelerde tespit ediyoruz. Salgının bize yansıyan bir diğer sonucu da bu. Tümörler artık geç evrede geliyor. Hastamıza bundan sonra sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Daha önce defalarca ameliyatlar yapmış olmamıza rağmen bu kadar devasa bir kitleyi ilk defa çıkardık."

Sağlığına kavuşan Cemil Ünder ise ameliyatını gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

