YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de bir hastanın karnından 6 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı

Eskişehir'de bir hastanın karnından 6 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı

01.06.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir hastanın karnından 6 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de karın ön duvar ve yanlarında yaklaşık 6 kilogram kitle bulunan 64 yaşındaki kişi ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu.

Ağrı ve gaz şikayeti ile Eskişehir Şehir Hastanesine başvuran emekli memur Cemil Ünder'in tetkiklerinde, karnında büyük bir kitle olduğu tespit edildi.

Dr. Orhan Kalaycı ve Dr. Uğur Durukan tarafından 3,5 saat süren ameliyatla, hastanın karnından 30 santimetre en ve 35 santimetre boyunda, 6 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Cerrahi onkoloji uzmanı Kalaycı, gazetecilere yaptığı açıklamada, herhangi bir sorun olmadan ve çevre organlarda bir yaralanma meydana gelmeden kitleyi aldıklarını bildirdi.

Ünder'in ameliyattan 7-8 gün sonra taburcu edildiğini belirten Kalaycı, "Hastanın patolojik tanısı 'liposarkom' dediğimiz yumuşak doku tümörü grubunda. Bu yumuşak doku tümörlerinin ileriye dönük tekrarlama riski maalesef çok yüksek. O yüzden ilk ameliyatta cerrahın, yapabileceğinin en iyisini yapıp geride doku bırakmaması gerekiyor. Bundan sonraki aşamalarda hastamız ışın tedavisi alacak ve tedavilerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Kovid-19 sürecinde hastalar geç başvurduğu için tümörler ileri evlerde tespit ediliyor"

Kalaycı, bu tür rahatsızlıklarda hastaların, karın ön duvarında ciddi bir şişlik olmadan daha erken evrede hekimlere başvurması gerektiğini vurguladı.

Erken evrede kitlenin tespit edilmesi halinde riskin az olduğuna işaret eden Kalaycı, şu bilgileri paylaştı:

"Toplumsal olarak Kovid-19 sürecinde cerrahi onkolojide bize en büyük zarar, hastaların korkmasından dolayı hem endoskopi taramalarının yapılmaması hem de hastaneye gelmemeleri nedeni ile artık tümörleri daha ileri evrelerde tespit ediyoruz. Salgının bize yansıyan bir diğer sonucu da bu. Tümörler artık geç evrede geliyor. Hastamıza bundan sonra sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Daha önce defalarca ameliyatlar yapmış olmamıza rağmen bu kadar devasa bir kitleyi ilk defa çıkardık."

Sağlığına kavuşan Cemil Ünder ise ameliyatını gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmediŞaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmedi
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturduEskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

Eskişehir Namaz Vakitleri 1 Haziran Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:25
Öğle
13:01
İkindi
16:57
Akşam
20:27
Yatsı
22:09

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Salı

Aşık Eczanesi
Odunpazari
01.06.2021 18:30 / 02.06.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
010620211830020620210830nobetci
Aşık Eczanesi
Odunpazari
01.06.2021 18:30 / 02.06.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
010620211830020620210830nobetci
Aşık Eczanesi
Odunpazari
01.06.2021 18:30 / 02.06.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
010620211830020620210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

GÜNCELLEME - Sivas'ta 40 gündür aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

GÜNCELLEME - Sivas'ta 40 gündür aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.