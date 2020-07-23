YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de bir kadının sokakta çocuğunu dövdüğü iddiası

Eskişehir'de bir kadının sokakta çocuğunu dövdüğü iddiası

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.07.2020 13:09 | Son Güncelleme

Darbedildiği öne sürülen 4 yaşındaki çocuk savcılık talimatıyla koruma altına alındı, anneye 21 gün süreyle uzaklaştırma cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de annesinin şiddet uyguladığı ileri sürülen 4 yaşındaki erkek çocuğu koruma altına alındı, anneye 21 gün süreyle uzaklaştırma cezası verildi.

Savcılık talimatıyla koruma altına alınan küçük çocuğa 21 gün süreyle yaklaşması yasaklanan anneye, boşandığı eşi baba Mevlüt Odabaş tarafından velayet davası açıldı.

Anne Nazan S, gazetecilere, bir anlık sinirle oğluna tokat attığını söyledi. Nazan S, kendisinin şiddet uygulayan bir anne olmadığını savundu.

Öte yandan, baba Mevlüt Odabaş, avukatı Nihat Yüksek aracılığıyla oğlunun velayetini almak için mahkemeye başvurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü de anne ve babayla ilgili inceleme başlattı.

- Olay

Nazan S. (35), İsmet İnönü Caddesi'nde 19 Temmuz'da 4 yaşındaki oğlunu darbettiği iddiasıyla Eskişehir Asayiş Şubesi ve Çocuk Şubesi ekiplerince emniyete götürülmüştü. Anneye, ifadesinin ardından savcılıkça oğluna yönelik 21 gün süreyle uzaklaştırma cezası verilmiş, küçük çocuk ise devlet korunması altına alınıp yurda yerleştirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:57
Sabah
05:42
Öğle
13:09
İkindi
17:04
Akşam
20:27
Yatsı
22:05

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Başak Eczanesi
Odunpazari
Özabaklı Eczanesi
Odunpazari
Pınar Eczanesi
Tepebasi
Cansu Uludağ Eczanesi
Odunpazari
Polen Eczanesi
Odunpazari
Seylap Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Odunpazarı’nda esnafı umutlandıran gelişme

Odunpazarı’nda esnafı umutlandıran gelişme

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

ESO Başkanı Kesikbaş, "Eskişehir ihracatı toparlanma sinyalleri veriyor"

ESO Başkanı Kesikbaş, "Eskişehir ihracatı toparlanma sinyalleri veriyor"

Merkez Bankası’nın faiz kararı

Merkez Bankası’nın faiz kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.