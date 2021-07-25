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Eskişehir'de bir kedinin kimliği belirsiz kişilerce telef edildiği öne sürüldü

25.07.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir kedinin kimliği belirsiz kişilerce telef edildiği öne sürüldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tarihi Odunpazarı bölgesindeki bir iş yerinen önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce telef edildiği öne sürülen kedi bulundu.

Paşa Mahallesi Çürük Hoca Sokak'ta cam atölyesi bulunan Yasemin Dönertaş, sabah saatlerinde evinin altındaki iş yerinin önünde beslediği bir kedinin öldürüldüğünü fark ederek, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Telef olan kedi ise zabıta tarafından sokaktan alındı.

Cam sanatçısı Yasemin Dönertaş, gazetecilere, yıllardır kendi imkanları ile sokak hayvanlarını beslediğini belirterek, baktıkları hayvanların kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Sokak hayvanların kimseye zarar vermediğini ifade eden Dönertaş, şunları söyledi:

"Hayvanlar geliyor mamasını yiyip gidiyor. Kafelere hiçbir zararı yok. Neden? Çünkü ben onları sürekli doyuruyorum. Tok hayvan hiçbir zaman masalara çıkıp müşterileri rahatsız etmez. İki mamamatiğim var. Kovid-19 salgını döneminde de ben hayvanları hiç aç bırakmadım. Birkaç gündür, birkaç esnaf tarafından burada benim kedilerim rahatsız ediliyor. Bir hafta 10 gün öncesinde uyardım. Mama kabını koydum, sürekli su ile kovaladılar, mama yiyen kedileri taciz ettiler, sonrasında da bu olay yaşandı. Çok üzgünüm. Sabah yoldan geçen birileri 'kedi çok kötü' dedi. Camdan baktım kedi orada yatıyor. Öldürülüp bırakılmış oraya. Gerekli şikayetimizi yaptık. Kim yaptıysa cezasını çeksin istiyorum."

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