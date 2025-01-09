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  4. Eskişehir'de bir kişinin elektrikli bisikletiyle üst üste yaptığı kazalar güvenlik kamerasında

Eskişehir'de bir kişinin elektrikli bisikletiyle üst üste yaptığı kazalar güvenlik kamerasında

AA AA
09.01.2025 10:32
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir sürücünün, elektrikli bisikletiyle sırasıyla kaldırımdaki yayaya çarptıktan sonra çöp poşetine takılarak düşmesi ve bir araca çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstiklal Mahallesi Konuk Sokak'tan Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne çıkmak isteyen bir sürücü elektrikli bisikletiyle, kaldırımda yürüyen bir vatandaşa çarptı.

Elektrikli bisikletle kaldırımda seyretmeye devam eden sürücü yaklaşık 20 metre ileride bir ağacın yanında bulunan çöp poşetine takılarak yere düştü.

Yerden kalkmasının ardından elektrikli bisikletiyle geldiği yöne ilerleyen sürücü, bu kez Konuk Sokak'tan caddeye çıkmak için duraklayan hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen sürücünün üzerine, sokaktan çıkmadan önce elektrikli bisikletiyle çarptığı ikinci bir otomobilin sürücüsünün koştuğu öğrenildi.

Elektrikli bisiklet sürücüsünün üst üste yaptığı kazalar, caddedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Eskişehir elektrikli bisiklet

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