Eskişehir'de bir kişinin telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de adres sorma bahanesiyle yaklaştığı kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı aranıyor.

Tepebaşı ilçesi Hacıseyit Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir kişi, adres sorma bahanesiyle yaklaştığı Tevfik Sezdi'nin cebindeki cep telefonunu alarak kaçtı.

Polis, olay sırasında çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



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