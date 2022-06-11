YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de bir kişinin telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı

Eskişehir'de bir kişinin telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı

11.06.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir kişinin telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de adres sorma bahanesiyle yaklaştığı kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı aranıyor.

Tepebaşı ilçesi Hacıseyit Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir kişi, adres sorma bahanesiyle yaklaştığı Tevfik Sezdi'nin cebindeki cep telefonunu alarak kaçtı.

Polis, olay sırasında çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Eskişehir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandıGÜNCELLEME - Eskişehir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Bahçelievler'de seyir halindeyken alev alan taksi kullanılamaz hale geldiBahçelievler'de seyir halindeyken alev alan taksi kullanılamaz hale geldi
GÜNCELLEME - Sakarya'da babasını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Sakarya'da babasını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Eskişehir Namaz Vakitleri 11 Haziran Cumartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:22
Öğle
13:03
İkindi
17:00
Akşam
20:33
Yatsı
22:18
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Aşk yaş dinlemedi! Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında

Aşk yaş dinlemedi! Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.