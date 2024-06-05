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Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

AA AA
05.06.2024 08:36
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Huzur Mahallesi Yılmazok Sokak'ta aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki aile arasında çocuklarının kavga etmesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada aynı aileden Gülzamir H. (27), Aghamir H. (27) ve Selamı H. (20) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan Gülzamir H. sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Aghamir H. ile Selamı H. ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Aghamir H. ile Selamı H'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen Noor Mohammed N. ile Nazar B, polis ekiplerince aynı sokaktaki bir evde saklanırken bulundu.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Ekipler, kavgaya karışan ve bölgeden kaçtıkları tespit edilen Musa H, Nurullah H. ve Samıullah H'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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