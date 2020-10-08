YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de cinayet

Eskişehir'de cinayet

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 08.10.2020 00:46 | Son Güncelleme

Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı iş ortağını tabanca ile öldüren şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı iş ortağını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokak'taki bir apartmanın 4. katında yaşayan ve müteahhitlik yaptığı öğrenilen Muhammet A. (48) ile iş ortağı Servet T. (52) arasında, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Servet T, evde bulunan tabanca ile Muhammet A'yı başından vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Muhammet A'nın, hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Servet T, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Servet T, polis ekiplerinin eşliğinde 112 Acil Sağlık servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan şüphelinin buradaki işlemlerinin ardından, ifadesi alınmak üzere, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğine götürüleceği bildirildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Muhammet A'nın cesedi ise incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna gönderildi.

Öte yandan, gözaltına alınan Servet T'nin, ilk ifadesinde, Muhammet A. ile aralarında para nedeniyle tartışma çıktığını, boğuşma sırasında tabancanın ateş aldığını iddia ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:32
Sabah
06:54
Öğle
12:50
İkindi
16:02
Akşam
18:37
Yatsı
19:54
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti
Eskişehir’in ilk mezbahanesi Beylikova’da kurulacak
Eskişehir’in ilk mezbahanesi Beylikova’da kurulacak
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.