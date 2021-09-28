YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de çuval içinde bulunan köpek yavruları barınağa götürüldü

Eskişehir'de çuval içinde bulunan köpek yavruları barınağa götürüldü

28.09.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de çuval içinde bulunan köpek yavruları barınağa götürüldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir çuvalın içinde bulunan 5 köpek yavrusu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Fatih Mahallesi'nde bir sokağa çuval içinde 7 köpeğin bırakıldığı bildirildi.

Bölgeye giden ekipler, evinin yakınında bulduğu köpekleri besleyip koruma altına alan Aziz A'dan bilgisine başvurdu.

Yavrulardan 2'sinin öldüğünü öğrenen polisler, 5 köpeği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleriyle ilçe merkezi yakınında bulunan Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi'ne teslim etti.

Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu'nun da süreci takip ettiği, hayvanların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da pes dedirten anlar: Eğilerek baktı! Görebilmek için adeta yarıştılarAntalya'da pes dedirten anlar: Eğilerek baktı! Görebilmek için adeta yarıştılar
Burası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdilerBurası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdiler
Milli voleybolcu Meryem Boz, Eskişehir'de adını taşıyan akademinin açılışına katıldı:Milli voleybolcu Meryem Boz, Eskişehir'de adını taşıyan akademinin açılışına katıldı:

Eskişehir Namaz Vakitleri 28 Eylül Salı

İmsak
05:21
Sabah
06:44
Öğle
12:54
İkindi
16:14
Akşam
18:53
Yatsı
20:11

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Salı

Aylin Eczanesi
Odunpazari
28.09.2021 18:30 / 29.09.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
280920211830290920210830nobetci
Aylin Eczanesi
Odunpazari
28.09.2021 18:30 / 29.09.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
280920211830290920210830nobetci
Aylin Eczanesi
Odunpazari
28.09.2021 18:30 / 29.09.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
280920211830290920210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.