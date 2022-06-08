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Eskişehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

08.06.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Şüpheli DEAŞ

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