Eskişehir'de dereye düşen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde dereye düşen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ramazan Yıldız idaresindeki 71 EV 803 plakalı tomruk yüklü kamyon, Diközü Mahallesi'nde yaklaşık 30 metre yükseklikten dereye düştü.

Tomrukların şoför kabinini ezdiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Yıldız'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.



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