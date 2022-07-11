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Eskişehir'de devrilen otomobildeki 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı

11.07.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de devrilen otomobildeki 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Çetin idaresindeki 26 LE 002 plakalı otomobil, Derebenek Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan Halil (50) ve kardeşi İbrahim Ünlü (45) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Hüseyin Çetin, Yakup Sevim ve Melih Ünlü ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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