YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

25.07.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Halil T. idaresindeki 16 BCG 69 plakalı otomobil, İnönü-Kütahya kara yolu Dutluca mevkisinde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Ruhan A. ve Fatma Türkan A. yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Halil T. ve Zuhal T. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'deki trafik kazasında ölen genç hemşirenin cenazesi toprağa verildiEskişehir'deki trafik kazasında ölen genç hemşirenin cenazesi toprağa verildi
GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'da tırla kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıAdana'da tırla kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kaza ölüm

Eskişehir Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:43
Öğle
13:10
İkindi
17:04
Akşam
20:26
Yatsı
22:03
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş!

13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.