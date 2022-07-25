Eskişehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Halil T. idaresindeki 16 BCG 69 plakalı otomobil, İnönü-Kütahya kara yolu Dutluca mevkisinde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Ruhan A. ve Fatma Türkan A. yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Halil T. ve Zuhal T. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

