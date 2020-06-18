Eskişehir'de dolu, ekili araziler ve meyve ağaçlarına zarar verdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

Dinek, Gürleyik ve İğdecik mahallelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Kimi ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı, meyve ve sebze tarlalarında hasar oluştu, arazilere giden yollarda çökmeler meydana geldi.

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, mahallelerde incelemelerde bulunarak üreticilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Üreticiler, tarlalarında ekili biber, domates ve fasulyeler ile meyve ağaçlarının zarar gördüğü gerekçesiyle yetkililerden yardım istedi.

Hasar tespiti için ilgili kurumlar tarafından çalışma başlatılacağı öğrenildi.

