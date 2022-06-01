Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yanı sıra kent merkezindeki bir çok iş yeri, apartmanın giriş kısımları ile alt geçitleri su bastı.

Cadde ve sokaklarda çok sayıda araç su birikintilerinde mahsur kaldı.

Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarına kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Yarın güneşli bir gün geçirmesi beklenilen kentte yağışlı havanın cuma günü yeniden etkili olması öngörülüyor.

