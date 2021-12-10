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Eskişehir'de elektrik trafolarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

10.12.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de elektrik trafolarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde elektrik trafolarından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftçi Mahallesi'nde sulama amacıyla kullanılan elektrik trafolarından enerji ve nakil kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelileri M.Ç, S.Ç. ile Ş.Z'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Bal Eczanesi
Odunpazari
(10.12.2021 18:30 / 11.12.2021 10:00) Eczanesi
101220211830111220211000
Bal Eczanesi
Odunpazari
(10.12.2021 18:30 / 11.12.2021 10:00) Eczanesi
101220211830111220211000
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