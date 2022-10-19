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Eskişehir'de enerji nakil kablosu hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

19.10.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de enerji nakil kablosu hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 5 ayrı enerji nakil kablosu hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, Türkmentokat ve Karatepe mahallelerinde meydana gelen enerji nakil kablolarının çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Tespit edilen şüpheliler A.A. ile E.T. saklandıkları evlerde yakalandı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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