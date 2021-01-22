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Eskişehir'de eşini bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi

22.01.2021 18:16 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de eşini bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Harun S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Öznur Sazlar ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık, hakkında hazırlanan "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla ilgili iddianameye katılmadığını yineledi.

Mahkeme, sanık Harun S'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 6 ay, "tehdit" suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, bazı kadın platformlarının üyeleri adliye önünde Öznur Sazlar'a destek verdi.

Sazlar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, istedikleri ve bekledikleri bir kararın çıktığını belirterek, "Canice hayatlarını kaybeden kadınların aslında bir örneğiyim. Onların yaşadıkları iftiralar, katillerin ceza indirim talepleri... Bu kararın emsal niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Herkes hak ettiğini yaşar. Bundan sonraki hayatımda 16 yıl bana oğlumu büyütmek için yeterli bir zaman. Benim gibi yardım çığlığı atan kadınlar için mücadele edeceğim." dedi.

İstanbul'dan geçen yıl 31 Temmuz'da Eskişehir'e gelen Harun S, boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçakladığı iddiasıyla yakalanmıştı. Harun S, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilmiş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

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