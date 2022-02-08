Eskişehir'de eski karısını yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde eski karısını silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Kamil Ö. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasını yapan Kamil Ö, velayeti eski eşi Duygu Ş. ile ortak olan kızının boşandıklarından itibaren kendisinin yanında kaldığını söyledi.

Olay günü Duygu Ş, eniştesi ve tanımadığı iki kişinin bir araçla, kızını almak üzere evine geldiklerini aktaran Kamil Ö. şu ifadeleri kullandı:

"Kızımı uyandırdım, hazırladığım valizi Duygu'ya vermek istedim ancak almadı. Yukarı çıkıp kızımı çağırdım. Benim arkamdan annem ve kızım geldi. Duygu, sürekli omzunda asılı çantasıyla uğraşıyordu. Tuhaf hareketleri vardı. Çantayla uğraşırken silahın kabzasını tuttuğunu ve çıkardığını gördüm. Ben de meskende bulundurma ruhsatlı tabancamı belimden çıkarıp ona doğru ateş ettim. Aramızda 3-4 metre mesafe vardı. Ateşlediğim mermiler vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Sendeleyip yere düştü. Ben, silahımı çıkarırken kızıma ve anneme içeriye girmelerini söyledim. Ambulans çağırdım. Jandarmaya teslim oldum. Bilerek ve isteyerek eski eşimi yaralamadım. Kendimi savunma amaçlıydı. Böyle olmasını istemezdim."

Mahkeme heyeti, Kamil Ö'nün tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Mihalıççık ilçesi Koyunağılı Mahallesi'ndeki evinde, geçen yıl temmuz ayında, eski eşi Duygu Ş'yi silahla yaralamasının ardından gözaltına alınan Kamil Ö. tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kamil Ö. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

