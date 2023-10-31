Eskişehir'de eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih D. (42) getirildi. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık Fatih D. kimlik tespitinin ardından yaptığı savunmada, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, müşteki, tanık ve ailesinin bir suç örgütü olduğunu öne sürdü.

Müştekinin kendisini defalarca tahrik edip galeyana getirerek sonra da kendilerini mağdur olarak gösterdiğini iddia eden sanık Fatih D, şu ifadeleri kullandı:

"Müşteki taraf benimle ilişkiye devam ettiği süre içerisinde benden yaklaşık 4 milyon lira parayı aldı ve ben bu parayı geri ödemesini istediğimde beni tornavida ile kolumdan kulağımın arkasından yaraladı, bunlar adli raporda mevcuttur. Bizim müştekiyle ve ailesiyle aramızda gerçekleşen olaylara dair pek çok soruşturma, kovuşturma dosyamız ile aile mahkemelerinde mevcut dosyalarımız bulunmaktadır. Ben bunların celbini de mahkemenizden talep etmekteyim. Müştekinin yanında bulunan tanık da defalarca beni kışkırtarak benim üzerime oynamıştır. Müştekinin kendisi de beni her defasında kandırıp bir yerlere çağırıp aslında kendisi bana şiddet uygulayıp beni hürriyetimden yoksun bıraktığı halde kadın olmasının getirdiği avantajı kullanarak ben ona saldırmışım gibi gösterip mağduriyet yaratmıştır."

Sanık Fatih D, olay günü yolda yürürken karşılaştığı Gamze C'nin kendisine gülerek hakaret etmesi sinirlenerek elindeki telefonla kendisine vurduğunu anlatarak, "Sonrasını hatırlamıyorum. Bıçak elime nasıl geçti hatırlamıyorum ancak müşteki Gamze bu gibi aletler taşıyan birisidir. Büyük ihtimalle o bana vurmak için çıkartmıştır." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

Kentteki bir spor salonunda eğitmen olan Gamze C. (34) bir arkadaşıyla 1 Haziran'da Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bir eğlence yerine gitmiş, buradan ayrıldığında eski erkek arkadaşı Fatih D'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Gamze C, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, polislerce gözaltına alınan Fatih D. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Davanın iddianamesinde, sanık Fatih D'nin, "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından 14 yıldan 25 yıla kadar hapsi isteniyor.

