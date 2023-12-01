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Eskişehir’de esnaftan ’çi börek festivali’ çağrısı

01.12.2023 10:33 | Son Güncelleme:
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Eskişehirli çi börek ustaları, Kırım’a dayanan hamur işi lezzetinin ulusal çapta adının duyurulması için festival yapılması talebini belirtirken, yetkililere konu hakkında çağrıda bulundu.

Eskişehir’de esnaftan ’çi börek festivali’ çağrısı

Eskişehir’e uzun yıllardır Kırım Tatarlarının kültüründen giren çi börek, vatandaşlar tarafından sıkça tercih edilen bir yemek oluyor. Özellikle şehir dışından gelen turistlerin ilgi odağı olan soğan, kıyma ve baharatın karışımıyla kızgın yağda pişirilerek müşterilere servis edilen çi börek esnafının gündeminde kentte bir kültür haline gelen bu hamur işinin festivalinin düzenlenmesi konusu var. Eskişehirli çi börek esnafı, yıllardır çi börek festivalinin şehirde düzenlenmediğinden yakınarak, şehrin ileri gelenlerinin öncülüğünde sevilen lezzetle ilgili festival organize edilmesini önerdi. Eskişehir’de çi börek adına bir festivalin olmamasının eksiklik olduğunu ifade eden ustalar, diğer şehirlere özgü kültürün yaşatıldığı gibi çi böreğin de kültür olarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini anlattı.

"Çİ BÖREK KÜLTÜRÜNÜ SAHİPLENMEK ADINA ŞEHİRDE BÖYLE BİR FESTİVALİN DÜZENLENMESİ KAÇINILMAZ"

40 yıllık çi börek ustası Necati Aslan, hem kentin tanıtımı hem çi börek kültürünün tüm Türkiye’ye yayılarak adının duyurulması için bir festivalin ihtiyaç olduğunu belirtti. Aslan, diğer çi börek esnafının söz konusu böyle bir festivalden haberdar olmadıklarını iddia ederek, “Maalesef bugüne kadar çi börek festivali Eskişehir’de yapılmadı. Bu bir eksiklik. Şehrin ileri gelenleri bu kültür konusunda şehirde ön ayak olmadılar. Eskişehir’in kültürü çi börek. Bunun festivalinin düzenlenmesi süper olur. Hem Eskişehir’in tanıtımında hem bu kültürün tüm Türkiye’ye yayılması amacıyla böyle bir festivalin yapılması çok büyük avantaj olur. Çi börek sektöründe bu tür firmaların bir araya gelip çi börek festivali konusunda bilgilerinin olduğunun sanmıyorum. Herkes konuyu başka bir tarafa çekiyor. Çi börek kültürünü sahiplenmek adına Eskişehir’de böyle bir festivalin düzenlenmesi kaçınılmaz. Diğer şehirlerin kültürlerine baktığımız zaman oraya özgü kültürler yaşatılıyor. Bunlar ülkeye tanıtılıyor ama Eskişehir’de böyle bir eksiklik var” dedi.

"ESKİŞEHİR’DE BELEDİYELER ŞEHRİN TANITIMINA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORLARSA BEN VARIM"

Sektördeki diğer çi börekçi esnafının da festival konusu ile ilgili bir girişimde bulunmalarını istediğini dile getiren Aslan, bir girişimde bulunulması halinde kendisinin bu iş için çalışma yapacağını söyledi. Aslan, konuyla ilgili şehirdeki yetkili kişilere seslenerek şöyle konuştu:
"Vatandaşlardan talep var ama bunun öncülüğünü yapacak kişilere ihtiyaç var. Bu sektörle uğraşan arkadaşlara ihtiyaç var. Onların bu işe ön ayak olması gerekiyor. Devamını da bizler getirelim. 40 yıllık usta olarak ben bu işin içinde varım diyorum. Ama bunun lokomotifi olacak, Eskişehir’de söz sahibi olan belediyeler, valilik olsun şehrin tanıtımına katkı sağlamak istiyorlarsa o işte ben varım. Birikimimle, kültürümle Tatarların şehre kattığı bu değerle ilgili katkım olursa sunmak isterim. Çi börek bizim kültürümüz, değerimiz. Bu kültürü sonsuza dek yaşatmak istiyoruz. Gelecek nesillere de aktarmak istiyoruz ama maalesef çıraklık, kalfalık ilişkileri bu dönemde çok zayıfladı. Artık kalfa, çırak yetişmiyor."

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