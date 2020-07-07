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Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.07.2020 16:53 | Son Güncelleme

Eskişehir’de FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, İstanbul, İzmir ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç toplam 11 askeri personel kent merkezindeki evlerde yakalandı.

Eskişehir’de FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, İstanbul, İzmir ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç toplam 11 askeri personel kent merkezindeki evlerde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla, 6’sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 muvazzaf binbaşı ile 1 üsteğmen ise sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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Odunpazari
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