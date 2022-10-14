Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sözde "askeri mahrem yapılanması"nda faaliyet gösterdikleri değerlendirilen, ankesörlü veya kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen, ifade ve teşhislerde adı geçen bir emekli kıdemli albay, astsubay, askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci ile muvazzaf uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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